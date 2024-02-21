За добычу волка или шакала донским охотникам полагается вознаграждение

В регионе регулируется численность этих хищников.

В Ростовской области охота на волков и шакалов осуществляется в рамках любительской, спортивной и облавных охот и по регулированию численности.

Руководители муниципальных управлений (отделов) сельского хозяйства ежеквартально собирают информации о фактах нанесения ущерба животноводству и предоставляют ее в минприроды области и управление ветеринарии. В прошлом году и первые месяцы 2024-го фактов нападений волков, шакалов на людей, домашних животных и скот в минприроды не поступала.

Тем не менее, в целях снижения численности волка и шакала в декабре 2023 года принято постановление о регулировании их численности на 2024 год. К изъятию запланировано 129 особей волка и 827 особей шакала на территории охотничьих угодий региона, сообщает минприроды Дона.

Донским охотникам в целях стимулирования их к добыче волка и шакала в рамках регулирования численности министерством ежегодно осуществляется выплата вознаграждений.

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