За 10 лет Контрольно-счетная палата Таганрога проверила расходование 23 млрд рублей бюджетных средств

В эти дни Контрольно-счетная палата Таганрога отмечает 10-летие. С юбилеем её коллектив поздравили заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Ростовской области Сергей Бездольный, председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Решением городской Думы 17 февраля 2014 года в Таганроге был создан постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счётная палата. И в этом вопросе наш город был одним из первых муниципалитетов Ростовской области.

Основой формирования КСП стал контрольно-ревизионный отдел городской Думы. Именно из него «вышла» палата, и первоначальный костяк её коллектива составили бывшие сотрудники городской Думы.

Выступавшие тепло вспоминали первого председателя КСП Юрия Лакаева, который, к сожалению, так рано ушёл из жизни. Вспоминали и всех других сотрудников палаты, которые стояли у истоков её работы, создавали буквально с нуля нормативную базу, делая первые шаги в контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

Сегодня многие из них, получив бесценный опыт, трудятся в других организациях, принося пользу городу. Но есть и те, кто уже 10 лет занимается важным и нужным делом, кто ежедневно совершенствует своё мастерство и работу Контрольно-счётной палаты в целом.

Благодаря профессионализму и ответственности своих сотрудников КСП заслужила авторитет и признание в городе и в Ростовской области. Они стремятся не просто выявлять нарушения и недостатки в сфере финансов и управления муниципальным имуществом, но и, в первую очередь, помогать их устранять.

Городская Дума и Контрольно-счётная палата находятся в постоянном тесном взаимодействии, – подчеркнула Инна Титаренко. – Депутаты отмечают, прежде всего, доскональность и тщательность проводимых проверок. Убеждена, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет не менее действенным и эффективным. Это очень важно для решения ключевых проблем, стоящих перед городом и волнующих горожан.

За добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Таганрога и Ростовской области многие сотрудники палаты были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами.

Контрольно-счетная палата Таганрога — очень важное звено в решении ключевых задач. От грамотной и оперативной работы сотрудников КСП зависят прозрачность и эффективность расходов. Уверен, что коллектив будет и дальше также безупречно и добросовестно выполнять свою работу. Желаю благополучия и успешной деятельности на благо Таганрога! – поздравил коллектив Андрей Фатеев.

В ответном слове председатель палаты Ольга Субботина поблагодарила гостей торжественного вечера за высокую оценку работы и подвела краткие итоги десятилетия, приведя некоторые цифры. В частности, за 10 лет общий объём бюджетных средств, проверенных КСП Таганрога, превысил 23 млрд рублей.

Подарком для всех участников торжественного вечера стало выступление муниципального джаз-оркестра имени Валентина Парнаха под руководством Вячеслава Акимова.

Также Сергей Бездольный, Инна Титаренко и Ольга Субботина посетили Городской Дом культуры, где недавно завершился выборочный капитальный ремонт. Такие крупные объекты, на ремонт которых выделяются десятки миллионов рублей из областного и городского бюджетов, всегда находятся под пристальным вниманием органов финансового контроля.

Источник: городская Дума Таганрога