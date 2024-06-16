Южный научный центр РАН потратит 30 млн рублей на масштабное исследование Азовского моря

Азовское море в течение трех лет обследуют на наличие химии и радиации.

Южный научный центр Российской академии наук намерен провести масштабное исследование Азовского моря. Изучать будут химическое и радиоактивное загрязнение акватории. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно данным конкурса, до 2026 года ученые намерены проводить научно-исследовательские работы по теме «Реализация концепции устойчивого развития акватории Азовского моря в условиях радиоактивного и химического загрязнения морской среды» (направление научного проекта «Новейшие экологические феномены в Азово-Донском бассейне в условиях современной социально-экономической ситуации и климатических колебаний»). Объем закупки — 30 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Заявку на участие в аукционе пока подал один участник — Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, расположенный в Севастополе.

Исследователям предстоит оценить состояние воды и донных отложений в Азовском море по нескольким критериям: pH, солёность, концентрация растворённого кислорода, соединений азота и фосфора, кремния. Также будут изучены обитатели Азовского моря, определена концентрация радионуклидов, нефтяных углеводородов, хлорорганических и других соединений.

По результатам исследований ученым предстоит разработать концепцию развития Азовского моря.

Фото из архива «Таганрогской правды»