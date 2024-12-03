Юристов Таганрога поздравили с профессиональным праздником

3 декабря в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова чествовали представителей юридического сообщества Таганрога – всех тех, кто занимается вопросами корпоративного права на предприятиях и в организациях, ведет нотариальную и адвокатскую работу, обеспечивает правовое регулирование в различных государственных и муниципальных структурах, стоит на страже закона и справедливости.

День юриста официально отмечается в нашей стране 3 декабря. Эта дата приурочена к принятию в 1864 году в Российской империи законодательных актов, ставших основой юридического права России.

Виновников торжества поздравили глава города Таганрога Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин, подчеркнувшие значимость многогранной юридической профессии в современном обществе. Они сердечно поблагодарили юристов Таганрога за непростой и такой необходимый труд, за правовую защиту и правовое просвещение жителей города. И, кроме того, отметили объективно растущую роль юридической составляющей в реализации задач по развитию города, по правовому сопровождению органов местного самоуправления.

Многим представителям юридического сообщества в честь Дня юриста были вручены почётные грамоты и благодарственные письма городской Думы и администрации Таганрога.

Накануне профессионального праздника юристов проходила очередная ежегодная юридическая олимпиада среди школьников и студентов. Дипломы победителям олимпиады вручила заместитель председателя Таганрогского городского суда Марина Иванченко, пожелавшая ребятам хорошо учиться, получить профильное образование и в будущем обязательно пополнить ряды юристов нашего города.

Подарком всем присутствующим стало выступление творческих коллективов Городского Дома культуры и муниципального джаз-оркестра имени Валентина Парнаха.

Источник: городская Дума Таганрога