Юрий Слюсарь: сроки капремонтов ряда объектов здравоохранения под угрозой

Врио губернатора Ростовской области пообещал «искать системные решения» по основным проблемам отрасли.

Ход выполнения на юге страны, и в Ростовской области в том числе, национального проекта «Здравоохранение» обсуждался сегодня на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе. В нем принимал участие врио губернатора Дона Юрий Слюсарь вместе с другими главами субъектов ЮФО и руководителями федеральных и региональных ведомств, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Заседание вел полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, который подчеркнул, что работа в округе ведется на неплохом уровне. Так, с 2021 года в регионах ЮФО построено 174 объекта, отремонтировано 309 зданий. Поставлено более 20 тысяч единиц современного медицинского оборудования.

В то же время, сообщил полпред, менее половины жителей ЮФО — 44,5% — удовлетворены медицинской помощью. По России в среднем этот показатель составляет 46,1%, а по Ростовской области — 49%, о чем свидетельствуют данные опросов общественного мнения.

Глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале высказался по поводу основных проблем в области в сфере здравоохранения после нескольких сотен поступивших к нему комментариев по данной тематике. Жалобы жителей области касались работы учреждений здравоохранения, выдачи льготных медикаментов, трудностей записи на прием в поликлинику, нехватки врачей узких специальностей и т.д.

«Вижу вашу обратную связь по теме здравоохранения. Вопросов много. Еще больше их появилось после заседания Совета при полпреде Президента РФ в ЮФО, которое было посвящено выполнению нацпроекта «Здравоохранение», — написал Юрий Слюсарь. — Под угрозой сроки капремонтов ряда объектов, есть простои тяжелого медоборудования. Плюс общая для всех регионов проблема кадрового голода».

Глава региона пообещал, что ситуации в сфере здравоохранения начнет выправляться в следующем году. В частности, приняты важные решения об изменении оплаты труда врачей и медсестёр. «По остальным темам будем искать системные решения», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru