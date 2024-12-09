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Юрий Слюсарь: систему видеофиксации на дорогах региона нужно расширять

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Сегодня на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Ростовской области обсуждался вопрос профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Новости Ростовской области

В настоящий момент в донском регионе установлено 328 комплексов видеофиксации. Их преимущественно устанавливают в местах повышенной аварийности – возле пешеходных переходов, на перекрестках, на участках с высоким трафиком.

Однако, как считают специалисты Госавтоинспекции, этого количества видеокамер недостаточно. Кроме того, из имеющихся комплексов уже более ста нуждаются в замене из-за изношенности. Из-за дефицита местоположение камер меняют, они используются по принципу ротации. Такие данные прозвучали на прошедшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел сегодня врио губернатора Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба правительства области.

По мнению главы региона, если видеофиксация заметно влияет на снижение количества ДТП, нужно расширять ее применение.

«Там, где камеры стоят, водители стараются не нарушать скоростной режим, правильно я понял? Помимо аварийности и контроля, есть еще и проблема с организацией дорожного движения, в Ростове-на-Дону и других городах. Понятно, что там, где камер больше, соответственно, и нарушений меньше», — отметил Юрий Слюсарь.

Юрий Слюсарь поручил определить потребность в дополнительном количестве видеокамер и провести расчеты финансовой модели оснащения дорог комплексами видеонаблюдения.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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