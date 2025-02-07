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Юрий Слюсарь: на Дону появится новое почетное звание для соцработников

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Глава региона поддержал инициативу общественного совета при региональном минтруда и поручил разработать необходимую для этого нормативную базу.

Новости Ростовской области

В донском регионе появится звание «Лучший работник соцобеспечения Ростовской области». С предложением учредить его к главе Дона обратились представители общественного совета при министерстве труда и соцразвития области.

Звание лучшего по профессии – нематериальная форма поощрения, но очень важная форма благодарности людям, которые отдают много сил, терпения, души, заботясь о нуждающихся в помощи людях, подчеркнули общественники. Для работников соцсферы в регионе до настоящего времени такого поощрения не было, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Юрий Слюсарь поддержал инициативу общественников и поручил профильным ведомствам разработать необходимые нормативные документы.

«В социальной отрасли работают достойные, самоотверженные люди. Конечно, система поощрения, нематериальной мотивации должна существовать. Мы должны у себя это ввести, и ближе к профессиональному празднику подготовить списки, и торжественно их наградить», — сказал глава региона.

Мерами соцподдержки в Ростовской области охвачен каждый третий житель Дона, по данным регионального минтруда, В прошлом году был заметно расширен список видов помощи семье и детям, увеличены размеры выплат, создан «Банк данных многодетных семей». Особое внимание специалисты соцсферы уделяют участникам СВО. Соцобслуживанием также охвачены люди старшего возраста и инвалиды, которые нуждаются в присмотре специалистов.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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