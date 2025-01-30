Решение проблем глава региона обсудил с руководителем Таганрога Светланой Камбуловой.

Больше всего жалоб со стороны жителей вызывают вопросы, связанные с работой городского транспорта, а также водоснабжения и водоотведения. В частности Юрий Слюсарь считает, что причина транспортных проблем заключается в том, что частные перевозчики работают ради прибыли, в то время как на социально-значимых маршрутах автобусов практически нет. По его мнению, следует делать упор на муниципальные транспортные предприятия и развивать их.

«Нужно покупать подвижной состав малого и среднего класса. Это потребует инвестиций в эксплуатацию. Но у нас другого варианта нет – мы не можем отдать всю транспортную сферу исключительно в частные руки и получать огромное количество жалоб», — убежден глава региона.

Речь на встрече шла и о ремонте городского коллектора, Из областного бюджета на проведение работ в этом голу планируется выделить 250 млн рублей. Городские власти должны скорее завершить экспертизу.

«Я там был, и запах там на несколько кварталов – это то, что нужно ликвидировать вне зависимости от каких-то наших возможностей. Поэтому ваша задача – вовремя выйти из экспертизы, законтрактоваться и завершить работы в 2025 году», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В нынешнем году в Таганроге начнутся работы по ремонту и реконструкции других важных объектов. В частности, БСМП, которая должна стать современным медицинским учреждением, оснащенным новейшей техникой.

«Прошу вас вместе с коллегами из областного правительства его контролировать. Там много вопросов по по сетям, развязкам, строительно-монтажным работам, закупке медицинского оборудования. Это то, что должно быть на вашем ежедневном контроле», — предупредил Светлану Камбулову глава региона.

Он подчеркнул, что городские власти должны четко следовать дорожной карте развития Таганрога как туристического центра.

«Это не просто какие-то отдельные инициативы, а тот самый документ, который будет определять логику наших действий на дальнейшую перспективу. Таганрог должен укрепить статус визитной карточки Ростовской области», — считает Юрий Слюсарь.

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