Главная » Город

Юрий Слюсарь дал поручение властям Таганрога контролировать все городские стройки

На чтение 2 мин Просмотров 129 Опубликовано

Решение проблем глава региона обсудил с руководителем Таганрога Светланой Камбуловой.

Город

Больше всего жалоб со стороны жителей вызывают вопросы, связанные с работой городского транспорта, а также водоснабжения и водоотведения. В частности Юрий Слюсарь считает, что причина транспортных проблем заключается в том, что частные перевозчики работают ради прибыли, в то время как на социально-значимых маршрутах автобусов практически нет. По его мнению, следует делать упор на муниципальные транспортные предприятия и развивать их.

«Нужно покупать подвижной состав малого и среднего класса. Это потребует инвестиций в эксплуатацию. Но у нас другого варианта нет – мы не можем отдать всю транспортную сферу исключительно в частные руки и получать огромное количество жалоб», — убежден глава региона.

Речь на встрече шла и о ремонте городского коллектора, Из областного бюджета на проведение работ в этом голу планируется выделить 250 млн рублей. Городские власти должны скорее завершить экспертизу.

«Я там был, и запах там на несколько кварталов – это то, что нужно ликвидировать вне зависимости от каких-то наших возможностей. Поэтому ваша задача – вовремя выйти из экспертизы, законтрактоваться и завершить работы в 2025 году», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В нынешнем году в Таганроге начнутся работы по ремонту и реконструкции других важных объектов. В частности, БСМП, которая должна стать современным медицинским учреждением, оснащенным новейшей техникой.

«Прошу вас вместе с коллегами из областного правительства его контролировать. Там много вопросов по по сетям, развязкам, строительно-монтажным работам, закупке медицинского оборудования. Это то, что должно быть на вашем ежедневном контроле», — предупредил Светлану Камбулову глава региона.

Он подчеркнул, что городские власти должны четко следовать дорожной карте развития Таганрога как туристического центра.

«Это не просто какие-то отдельные инициативы, а тот самый документ, который будет определять логику наших действий на дальнейшую перспективу. Таганрог должен укрепить статус визитной карточки Ростовской области», — считает Юрий Слюсарь.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ЖКХ новости стройки Таганрог Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru