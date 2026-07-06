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Юрий Слюсарь: борьба с топливными спекулянтами и обеспечение ГСМ аграриев — главные задачи повестки дня

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Региональные власти провели совещание, на котором обсудили основные проблемные вопросы, связанные с обеспечением топливом.

Новости Ростовской области

В Ростовской области аграрии запаслись топливом для уборочной кампании: заготовлено около 85 тысяч тонн дизеля и примерно 18 тысяч тонн бензина. Закупки горюче-смазочных материалов продолжаются, а для стабилизации ситуации определены четыре региональных оператора от вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые уже начали поставки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Вместе с тем, в Ростовской области выявлены случаи продажи топлива крупными партиями так называемым «спекулянтам». По словам начальника донского главка МВД Александра Речицкого, такие перекупщики создают искусственный ажиотаж и дефицит. Проводятся проверки по фактам реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, а также пресечения нелегальной предпринимательской деятельности.

Из незаконного оборота уже изъято 38 тонн топлива, кустарное оборудование и топливная тара. Наряды ДПС контролируют перевозку ГСМ. В частности, пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Канал в «Макс» Юрия Слюсаря.

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новости Ростовская область топливо Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

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