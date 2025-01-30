Юрий Слюсарь аплодировал актерам Чеховского театра Таганрога

29 января в Таганроге кульминацией праздничных мероприятий, посвященных празднованию 165-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова, стал спектакль «Человек в футляре», который прошел на сцене таганрогского Чеховского театра.

Среди гостей в зале были глава Ростовской области Юрий Слюсарь и глава города Таганрога Светлана Камбулова, которые вместе с остальными зрителями стоя аплодировали артистам.

«Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала на черновике, а потом переписать на беловик» — эту мысль Антон Павлович Чехов высказал в своем произведении «Человек в футляре». И в его день рождения она прозвучала на подмостках Таганрогского театра, носящего имя писателя. Получил большое удовольствие от просмотра спектакля», — рассказал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Актеры, следуя доброй традиции, угостили зрителей именинным пирогом с курагой – любимым лакомством самого Антона Павловича. Как отметила глава города Светлана Камбулова, символическое завершение вечера, позволило всем присутствующим почувствовать себя частью большой чеховской семьи, объединенной любовью к литературе, искусству и городу Таганрогу.

После спектакля глава донского региона пообщался с артистами, поблагодарил их за преданность делу и поздравил с праздником.

«Таганрог – уникальный город, пропитанный духом великого писателя. По его инициативе здесь появилось много исторических зданий и мест. И таганрожцы с трепетом относятся к наследию Антона Павловича. Для меня Чехов — это один из «брендов» русской культуры, и время в этом смысле ничего не меняет», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

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Фото Анатолия Ивашова