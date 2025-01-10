Юный таганрогский шахматист стал победителем турнира в Москве

Ранее Никита Дель стал чемпионом Ростовской области в своей возрастной категории.

Юный шахматист из Таганрога, 11-летний Никита Дель, стал победителем проходившего в начале года в Москве открытого шахматного турнира Педагогического Шахматного Союза «Кубок Ботвинника». Данные соревнования проходят с 2017 года и собирают российских спортсменов любого возраста.

Участники разделяются на пять категорий, не по возрасту спортсмена, а в зависимости от рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Никита выступал в категории «С» среди спортсменов, имеющих международный рейтинг от 1501 до 1700 баллов, и занял в ней первое место.

Летом этого года юный таганрогский шахматист стал победителем первенства Ростовской области в категории мальчики до 13 лет.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»