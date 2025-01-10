Главная » Новости Таганрога

Юный таганрогский шахматист стал победителем турнира в Москве

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Ранее Никита Дель стал чемпионом Ростовской области в своей возрастной категории.

Новости Таганрога

Юный шахматист из Таганрога, 11-летний Никита Дель, стал победителем проходившего в начале года в Москве открытого шахматного турнира Педагогического Шахматного Союза «Кубок Ботвинника». Данные соревнования проходят с 2017 года и собирают российских спортсменов любого возраста.

Участники разделяются на пять категорий, не по возрасту спортсмена, а в зависимости от рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Никита выступал в категории «С» среди спортсменов, имеющих международный рейтинг от 1501 до 1700 баллов, и занял в ней первое место.

Летом этого года юный таганрогский шахматист стал победителем первенства Ростовской области в категории мальчики до 13 лет.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог шахматы
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru