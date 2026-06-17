Юные таганроженки стали призерами соревнований по чирспорту в Самаре

Они завоевали серебряные медали в командном и бронзовую личном зачетах.

В Самаре состоялись всероссийские и международные соревнования по массовому спорту «Волжские просторы». Представительницы Таганрогской спортшколы №1 из команды «Крылья» приняли участие в этом спортивном событии.

В Международных соревнованиях по массовому спорту наши девочки взяли серебрянные медали в дисциплине «чир джаз» (малая группа смешанный возраст 13-15 лет). А в дисциплине «чир джаз соло» таганроженка Серафима Кочнева заняла третье место. Поздравляем спортсменок и тренера Победнову О. В.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»