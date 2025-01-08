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Юные таганрожцы побывали в «Рождественской сказке»

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О сути важного библейского события дети узнали с помощью яркого представления на сцене ГорДК.

Культура

В Таганрогском Доме культуры для юных зрителей состоялась «Рождественская сказка» с участием лучших творческих коллективов города. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

«Авторы поставили перед собой задачу рассказать о важном библейском событии – рождении Иисуса Христа – в простой и понятной форме, чтобы маленькие зрители могли глубже понять смысл праздника, — написала глава города. — Доброе и теплое представление подарило детям и взрослым массу позитивных эмоций и воспоминаний».

В завершение рождественского праздника все ребята получили сладкие подарки и ушли домой с яркими впечатлениями и ощущением того, что они стали частью большого семейного праздника.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.

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горДК новости Рождество Таганрог
Таганрогская правда
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