В 2024 году юные робототехники из Таганрога продолжают активно участвовать и побеждать в областных и федеральных соревнованиях. Расскажем об их успехах, о том, как соревнуются молодые киберспортсмены, и о личных достижениях наших восходящих звезд.

С этого года соревнования по робототехнике для старших школьников приравнены к спортивным дисциплинам наряду с шахматами, ребята теперь могут получать спортивные разряды по направлениям «программирование спортивное» и «программирование робототехники».

Как нам поведал руководитель Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Умный кубик» Михаил Картавенко, в апреле в Красноярске прошел финал международных STEAM-соревнований по робототехнике «Лига», сезон которых назывался «Сокровища недр». Детвора со всей России разрабатывала и представляла свои проекты по роботизации добычи, транспортировки и хранения полезных ископаемых. А взрослые эксперты и инвесторы оценивали их реалистичность и полезность. Ростовскую область в двух категориях представляли таганрожцы — воспитанники ЦМИТ «Умный кубик».

В младшей категории соревновались две команды – «Лего сокровища» и «Фантазиум». Они представили проекты по автоматизации добычи полезных ископаемых, которые были высоко оценены судьями. Обе команды стали призерами национального чемпионата по робототехнике. Назовем поименно героев-призеров: Константин Чернега, Матвей Батайщиков, Егор Голец, Софья Дытченкова, Кирилл Комаров. Поздравляем ребят, а также их тренеров Надежду Анатольевну Злыгостеву, Елену Валерьевну Овчарову и Андрея Александровича Батайщикова с победой!

В старшей возрастной категории выступала команда «Точка опоры», которая представила проект для автоматизации защиты погрузки сыпучих грузов на суда в непогоду. Для этой цели предлагается использовать купол из непромокаемой ткани, который натягивается из зоны выгрузки до краев зоны погрузки, а с помощью лебедок и тензодатчиков производить динамическое натяжение и отпускание тросов при смещении точки выгрузки. Участники команды – Дарья Злыгостева, Дмитрий Савицкий, Анна Картавенко, Владимир Картавенко, Александр Ковтун и Михаил Макаров — стали призерами чемпионата России и получили специальный приз «Инженерное мастерство».

Волгодонск, «Робофинист»: сумо, футбол, ралли и другое

В конце апреля в Волгодонске состоялся областной отборочный этап соревнований «Робофинист», 20 команд из Таганрога участвовали в нем в девяти различных категориях. Ребята из ЦМИТ «Умный кубик» и Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) ЮФУ заняли одно первое, шесть вторых и три третьих места.

Наиболее массовыми были соревнования по сумо роботов, в них приняло участие 20 команд. В сумо ребята соревновались, чей робот наиболее эффективно вытолкнет соперника из круга. Второе место в этом году занял Филипп Ивашин, который уверенно шел по всей сетке боев и проиграл лишь в финале. Еще один участник – Михаил Погорелый — из-за досадной ошибки выбыл в полуфинале.

В одной из самых сложных категорий с роботами-спасателями третье место заняла команда «Тесла» из ЮФУ в составе Карины Каменевой и Анастасии Минченковой.

Также команды из ИКТИБ ЮФУ заняли два призовых места — второе (Иван Чернышов, Ярослав Мендус-Балацкий) и третье (София Бацурина, Илья Матвеев) — в азартной и динамичной категории под названием «Ралли по коридору».

Впервые команда из Таганрога участвовала в «Футболе роботов». В соревнованиях ребята, управляя пультами от Xbox своими роботами, пытались забить мяч в ворота соперников, как в настоящем футболе. В результате упорной борьбы Владимир Картавенко, Дмитрий Савицкий, Кирилл Романычев и Филипп Шелухин завоевали «серебро». Владимир и Дмитрий из этой команды заняли второе место еще и в олимпиаде по робототехнике, в рамках которой нужно было за четыре часа решить задачи без подготовки. Путевку в финал получает лишь победитель областных соревнований, правда, есть исключение из этого правила: кроме областного, проводится еще и прямой отбор по всей России. Наши юные земляки решили воспользоваться этим шансом, готовились половину лета, в итоге оказались лучшими и вошли в число финалистов.

Уже второй год команды нашего города занимают первые и вторые места в многоборье, которое называется «Большое путешествие». В нем роботу нужно обогнуть препятствие, проехать лабиринт, заехать на горку и выбить банки из круга. Лучше всех в этом году это удалось роботу Захара Бащука и Бориса Абдулина. Ребята поедут в октябре на финал в Санкт-Петербург. На втором месте — Михаил Герасименко и Филипп Шелухин.

Еще два школьника из Таганрога – Илья Медведев и Иван Павлий – заняли второе место в категории «Сбор шайб» и третье — в «Марафоне шагающих роботов». Категории непростые. В ходе сбора шайб надо было создать робота размером в основании 50х50 см, который в очной борьбе соберет на поле шайбы быстрее соперника. А в марафоне предстояло собрать робота, который сможет преодолеть сложное препятствие менее чем за минуту. Ребята также поедут представлять Ростовскую область на финале в Санкт-Петербурге.

ДГТУ: искали «нефть», а нашли нежидкое «золото»

Третьими большими стартами у юных робототехников была Российская робототехническая олимпиада. Это самое массовое соревновательное событие в России, в котором участвуют десятки тысяч школьников со всей страны. Областной этап традиционно проходил в ДГТУ. Таганрог представляли 14 команд, которые в итоговом зачете заняли восемь первых, пять вторых и одно третье место. В спортивной категории проходили состязания в «Парном теннисе» (перебрасывание шариков в зону соперника) и «Вышибалах» (поражение соперника шариком), в них команды из Таганрога завоевали «золото» (Артем Жирнов, Илья Медведев и Михаил Прилуцкий) и «серебро» (Федор Пахомов, Егор Онищенко, Дмитрий Оболенский и Кирилл Романычев).

В творческих категориях школьники представляли проекты по модернизации складов и по мобильным лабораториям. В младшей творческой категории с проектом мобильной лаборатории для анализа качества бензина победили Елизавета Звонникова и Анна Картавенко. В средней категории победу одержали Сергей Андрющенко и Гавриил Васютченко: они представили проект системы автоматизации сортировки нефтепродуктов на старых сладах. Таганрожцы Никита Федоров, Дмитрий Едомский и Иван Ластовыря стали лидерами и в старшей творческой категории, победу им принес проект по выработке и перевозу водорода. Все эти проекты отобрались на финал соревнований в Оренбурге и вошли в финале в топ-16 команд.

Добились успехов на олимпиаде и младшие школьники. В младшей базовой категории роботу нужно было проверить работу буровых установок для добычи нефти. В результате Иван Шалькой и Дмитрий Власов заняли первое место, а Петр Шевченко и Елизавета Петряева – второе. В творческих проектах победили Ксения Кучерявая и Виктор Марусенко, а в заездах на поле Артем Неверов и Давид Павлинский пришли первыми, Алексей Осипов и Дмитрий Гуренко – вторыми.

Оренбург – Таганрог – Санкт-Петербург

Завершился соревновательный сезон финалом Российской робототехнической олимпиады в Оренбурге. Там Ростовскую область представляли семь команд из Таганрога и две команды из Волгодонска. Младшие ребята — Ксения Кучерявая и Виктор Марусенко — были третьими в творческой категории. Илья Медведев и Кирилл Романычев стали бронзовыми призерами в спортивной категории «Парный теннис». А таганрожец Степан Кононов и Александр Бильченко из Волгодонска взяли «серебро» в соревнованиях тренеров.

Таким выдался минувший учебный год у школьников из Таганрога, занимающихся соревновательной робототехникой. Мы гордимся их целеустремленностью и победами и желаем ребятам успехов на национальном финале соревнований «Робофинист», который состоится в октябре в Санкт-Петербурге.

Антон СЛОВАКОВ

Фото предоставлены ЦМИТ «Умный кубик»