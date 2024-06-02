Юные регбисты Таганрога завоевали Кубок завода «Ростсельмаш»

Детская команда Таганрога по регби , оставив позади шесть команд-соперников, завоевала Кубок завода «Ростсельмаш».

В мае окрепла надежда на то, что былая слава таганрогского регби еще возродится. Эту надежду в нас вселяют наши юные спортсмены. Детская команда Таганрога по регби в составе спортсменов в возрасте до 14 лет из спортшколы олимпийского резерва № 13 и регбийного клуба «Таганий Рог», оставив позади команды соперников, стала обладателем Кубка завода «Ростсельмаш».

А по итогам финальных игр Первенства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по регби среди мальчиков до 16 лет наша команда заняла II место. Соревнования в течение трех дней проходили на стадионе «Спартак» города Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. По результатам сыгранных матчей «золото» взяла сборная Краснодарского края, «серебро» — РК «Таганий Рог», «бронзу» — сборная КБР.

Фото предоставлено РК «Таганий Рог»