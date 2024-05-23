Юные музыканты Таганрога одерживают новые победы

В ДК «Фестивальный» Таганрога состоялся отчетный концерт старейшей на юге России музыкальной школы – ТДМШ имени П.И. Чайковского.

В прошлом году Таганрогская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского была признана лучшей среди детских школ искусств Южного федерального округа, одной из лучших во всей Российской Федерации. Как показал состоявшийся творческий отчет за минувший учебный год, высокая планка, достигнутая единым творческим коллективом педагогов и учащихся, не опускается. Выступали солисты и коллективы, многие из которых стали победителями и лауреатами конкурсов исполнительского мастерства различного уровня, от городского до международного.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора. На фото: хор «Виктория» ТДМШ имени П.И. Чайковского, руководитель и дирижер Елена Витер, концертмейстер Алёна Плетнёва.