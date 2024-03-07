Юниорка из Таганрога завоевала серебро на первенстве ЮФО

Спортсменка из Таганрога завоевала серебряную медаль на первенстве Южного федерального округа по боксу.

Соревнования проходили с 1 по 6 марта в Ростове. В них участвовали девушки 13–14 лет, 15–16 лет и юниорки 17–18 и 19–22 лет. Всего 243 участницы со всех регионов ЮФО боролись за право получить путевку на первенство России.

По итогам соревнований спортсменка спортшколы олимпийского резерва № 13 Дарья Савенко, выступавшая в весовой категории до 57 кг (тренер Роман Карбовский), продемонстрировав высокий уровень подготовки, завоевала серебряную медаль среди юниорок 17–18 лет и получила право участвовать в первенстве России, которое пройдет в городе Владикавказе.

Фото ВК «Таганрог спортивный»