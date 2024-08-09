Юная спортсменка из Таганрога Вера Антуфьева мечтает выиграть Олимпийские игры по дзюдо

У вас есть мечта? А цель, к которой нужно стремиться, преодолевая трудности и барьеры? У одиннадцатилетней школьницы из Таганрога Веры Антуфьевой есть! Но обо всём по порядку…

Несколько лет назад Вера с родителями переехала жить в наш город. Семья Антуфьевых дружит со спортом — отец Олег Павлович серьезно занимается хоккеем, мама Анна Петровна и старшая сестра Наталья, хоть и не добиваются высоких результатов, тоже женщины спортивные. По примеру родителей Вера с пяти лет стала заниматься в секции дзюдо. Сейчас девочка учится в 6-м «Б» классе 27-й школы и занимается любимым видом спорта в клубе «Дзюдо Тайм».

Тренер Григорий Геворкян не просто не нарадуется своей воспитанницей — он гордится ею! Посудите сами: за шесть лет тренировок Вера, участвуя во многих соревнованиях по дзюдо, неоднократно становилась призером и победителем. В «копилке» наград юной дзюдоистки — 70 медалей. Первоначально в беседе с нашим корреспондентом она назвала цифру 65, но позже перезвонила, чтобы уточнить:

«Я пересчитала медали, на самом деле их 70!».

Причем учится она на «хорошо» и «отлично», то есть занятия спортом не мешают, а помогают учебе.

Милана Пекашкина давно занимается дзюдо вместе с Верой и хорошо отзывается о подруге. На вопрос: «Не применяете вы броски к мальчишкам, которые вас обижают?» обе девочки с улыбкой ответили, что их не обижают. Может, потому, что знают: с дзюдоистками лучше не связываться. На самом деле, существует твердое правило, о котором всегда напоминает тренер: приемы дзюдо показывать на татами, а не на улице. Разве что, в крайнем случае…

Вера Антуфьева — член крупнейшей официальной международной детской лиги Локодзюдо. Недавно вернулась со спортивных сборов, которые в течение восьми дней проходили в поселке Агой Краснодарского края под Туапсе. Тренировались юные дзюдоисты (в лиге — дети до 13 лет) под руководством лучшего тренера Кубани Джанболета Нагучева. На тренировки в Агой приехали ребята со всей России — можно было посоревноваться с девочками из разных уголков нашей страны.

«Мне выпала прекрасная возможность посмотреть на тренировки и борьбу сильнейших дзюдоистов сборной России, — рассказывает Вера, — а также сделать с ними фото и взять автографы. Я встретила призера международных турниров Ксению Галицкую, чемпионов России братьев Абрека и Казбека Нагучевых. Абрек — еще и чемпион мира среди юниоров. Познакомилась с Михаилом Игольниковым, участником Олимпийских игр, двукратным чемпионом Европы, и многими другими известными борцами. На интенсивных тренировках Джанболет Нагучев показывал нам очень интересные комбинации для отработки. В течение трех дней проходили борцовские поединки с участниками сборов, ежедневно я проводила по 8-10 встреч как в партере, так и в стойке. Получилось побороться со своими соперниками по лиге Локодзюдо. Все схватки есть на видео, мы с моим тренером Григорием Маратовичем пересмотрим их и отработаем ошибки. Я получила огромную мотивацию для дальнейших тренировок и побед».

Летом кто-то отдыхает на море, а кто-то проводит свой досуг в спортивном зале. Клуб «Дзюдо Тайм» работает в обычном режиме. Тренеры готовят спортсменов к предстоящим соревнованиям, которые состоятся здесь 17 и 18 августа.

Уже на протяжении десяти лет в преддверии 30 августа спортклуб «Дзюдо Тайм» проводит ежегодный традиционный турнир по дзюдо, посвященный освобождению Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. В состязаниях принимают участие спортсмены из Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Центральной России. Этот турнир открывает сезон областных соревнований. Сейчас, учитывая летнее время, тренировки проводятся на открытом воздухе, в парках, с выездами на базы отдыха, пруды и речки.

Продолжает тренироваться и Вера Антуфьева со своими подругами по команде.

Есть у нее заветная мечта — выиграть Олимпийские игры по дзюдо.

«Конечно, время покажет, — улыбается тренер Григорий Геворкян. — Сейчас Вера — лидер в Ростовской области и одна из первых в России в своей возрастной категории, она много работает, так что всё возможно. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Анатолий ИВАШОВ, фото автора и предоставлены клубом «Дзюдо Тайм»