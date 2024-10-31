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Юная пианистка из Таганрога примет участие в телевизионном конкурсе «Синяя птица»

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Ученица Детской музыкальной школы им. А.Г. Абузарова по классу фортепиано Виолетта Болучевская станет участницей Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

Культура

Виолетта занимается у преподавателя Эммы Хандюковой. Юная пианистка выдержала большой и строгий конкурсный отбор, сообщает управление культуры Таганрога.

«Синяя птица» — телевизионный проект, который на протяжении 9 лет выявляет юные таланты в разных направлениях: вокале, игре на музыкальных инструментах, хореографии, оригинальном жанре, актерском мастерстве и художественном чтении.

Выступления ребят из разных уголков России оценивает жюри, в состав которого входят известные на всю страну музыканты, артисты, творческие деятели: Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Марина Неёлова, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие.

Виолетте Болучевской 11 лет. С 2019 года она обучается в Детской музыкальной школе им. А.Г. Абузарова по классу  фортепиано. Является обладателем гран-при, победителем и лауреатом международных, всероссийских, областных и городских музыкальных конкурсов и фестивалей.

В 2023 году талантливая пианистка получила специальную премию Александра Романовского, председателя жюри V Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнего.

Трансляция конкурса пройдет на телеканалах «Россия 1» и «Россия К», принять участие в голосовании сможет каждый телезритель. Следите за программой.

Желаем Виолетте и ее преподавателю успешного выступления на «Синей птице».

Фото: страница управления культуры Таганрога в соцсети

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Таганрогская правда
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