Юнармейцы Таганрога вернулись из Артека

Таганрогские юнармейцы приняли участие в тематической смене «Орден мужества» в Международном детском центре «Артек».

Участниками тематической смены стали ученики лицея № 28 и школы № 38 — победители конкурсного отбора. Сейчас ребята вернулись в родной город с незабываемыми эмоциями, впечатлениями и воспоминаниями.

В течение нескольких недель юнармейцы осваивали навыки огневой, строевой, боевой, тактико-специальной подготовки. Встречались с героями России, участниками СВО, побывали на экскурсии в городе русской военно-морской славы Севастополе, посетили морской фестиваль, посмотрели спектакль «Грифон».

«С особым восторгом ребята вспоминают восхождение на Аю-Даг, самую знаменитую гору Крыма, на вершине которой каждый произнес клятву артековца и загадал желание», — сообщается на сайте управления образования Таганрога.

Ждем от наших юнармейцев-артековцев новых творческих идей и побед!

Фото tagobr.ru