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Юнармейцы Таганрога стали победителями Всероссийского патриотического конкурса

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Юнармейцы таганрогского лицея № 28 признаны лучшими на IX Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества», который проходил в Москве.

#В стране

13 и 14 ноября в Зале Славы и Зале Полководцев Музея Победы в Москве состоялся заключительный этап IX Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества». В финале приняли участие детские коллективы из нескольких регионов России. Юнармейцы демонстрировали свои знания о родах войск, их знаменах, снаряжении, экипировке и элементах военной амуниции. А также — об основах строевой подготовки и Уставе Вооруженных сил РФ.

«В показательных выступлениях по направлению «Смотры строя и песни» победителями заключительного этапа «Марш Победы» стали юные патриоты отрядов «Вихрь» и «Погранзастава» лицея № 28 Таганрога», — сообщает городское управление образования.

Отмечается, что юнармейцы Таганрога продемонстрировали лучшую строевую подготовку и выучку. Победителям и их наставникам вручили командные и именные дипломы, наградные атрибуты и памятные знаки.

Поздравляем ребят и педагогов с заслуженной победой!

Фото: сайт управления образования Таганрога

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Таганрогская правда
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