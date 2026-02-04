Главная » #Технологии

Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть МегаФона

Жители Аксайского района теперь на 20% быстрее могут отправлять сообщения в мессенджерах, открывать приложения и страницы в браузере, более комфортно слушать музыку, смотреть видео и пользоваться другими цифровыми сервисами.

Качество мобильной сети МегаФона повысилось в результате масштабной модернизации оборудования.

Технические работы прошли в районном центре — городе Аксай, а также в станицах Мишкинской, Ольгинской, Старочеркасской и в хуторах: Александровка, Камышеваха, Островского, Большой Лог, Ленина. Кроме того, модернизация затронула посёлки Водопадный и Верхнетемерницкий. Специалисты охватили ключевые локации — государственные учреждения, спортивные и творческие организации, школы, а также набережную реки Дон. Особое внимание уделили инфраструктурным объектам: прилегающая трасса М‑4 «Дон» и железнодорожная станция «Мишкинская» также вошли в зону обновления. Работы проведены и вблизи природных заповедников — парка Мухина Балка и Щепкинского леса.

В ходе работ инженеры существенно расширили возможности сети. Был добавлен высокочастотный диапазон LTE, что позволило заметно повысить скорость интернета и ёмкость сети: теперь одновременно подключиться к сети и быстро загружать данные может значительно большее число устройств. Также проведён перевод ряда частот предыдущего поколения в современный стандарт 4G.

«Аксайский район — один из ключевых промышленных центров Донского региона, где работают крупные предприятия: производители сельхозтехники, продуктов питания, кирпичный и стекольный заводы. Рост онлайн‑активности в районе — на 10% за последний год — потребовал расширения сетевой инфраструктуры. Мы целенаправленно развёртываем современное телекоммуникационное оборудование в наиболее загруженных точках, чтобы обеспечить абонентов стабильным и скоростным мобильным интернетом. В результате мобильный интернет в Аксае и прилегающих населённых пунктах достигла 80 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться любыми онлайн-ресурсами — от видеозвонков до загрузки ресурсоёмких приложений», — отметил Алексей Иванов, директор МегаФона в Ростовской области.

Фото пресс-службы МегаФона

