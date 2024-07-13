ЮФУ возглавил рейтинг вузов, обучающих IT-специалистов, по версии SkillStaff

Южный федеральный университет готовит IT-специалистов в нескольких структурных подразделениях — в Инженерно-технологической академии в Таганроге, в Институте математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича и Институте высоких технологий и пьезотехники в Ростове-на-Дону.

SkillStaff — это B2B маркетплейс для аренды специалистов по формату аутстаффинга.

Исследователи SkillStaff изучили более 2000 активных резюме на платформе и составили рейтинг высших учебных заведений России, которые окончили IT-специалисты.

«По результатам рейтинга Южный федеральный университет занял лидирующую позицию. На втором и третьем месте оказались Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (Университет ИТМО) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)», — сообщает пресс-центр университета.

Фото из архива «Таганрогской правды»