ЮФУ вошёл в рейтинг российских университетов РУССОФТ 2024



Южный федеральный университет признан региональным лидером по подготовке IT-специалистов в рамках рейтинга Ассоциации РУССОФТ. Рейтинг создан для определения качества подготовки специалистов в области разработки ПО в российских учебных заведениях.

Ранжирование основано на оценках работодателей — компаний индустрии разработки ПО.



В 2024 году, по итогам составления 9-го рейтинга, Южный федеральный университет занимает 17-ю строчку в основном рейтинге университетов «ТОП-50 учебных заведений, готовящих специалистов ПО». В дополнительном рейтинге «ТОП-40 вузов по оценке компаний из других регионов (имеющих общероссийское значение)» ЮФУ разместился чуть выше, заняв 13-ю строчку.

«Безусловно это достижение является заслугой всех подразделений нашего университета, осуществляющих подготовку IT-специалистов», — отмечается в сообщении пресс-службы вуза.

Особый вклад в это направления вносят подразделения ЮФУ, расположенные в Таганроге. Награда за победу в номинации была вручена директору Института компьютерных технологий и информационной безопасности Геннадию Веселову 6 декабря членом правления РУССОФТ, основателем компании Inostudio Максимом Болотовым, который является выпускником ИКТИБ ЮФУ, что в очередной раз доказывает высокий вклад Альма-матер в развитие отрасли и подготовку талантливых кадров.



Подробнее ознакомиться с рейтингом можно перейдя по ссылке.

«Мы благодарим специалистов, коллег и Ассоциацию РУССОФТ за признание, будем продолжать держать высокую планку, а также добиваться новых высот и развивать современные образовательные технологии», — подчеркнули в ЮФУ.

Фото ЮФУ





