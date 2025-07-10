ЮФУ приглашает абитуриентов поступить на уникальные направления в сфере искусственного интеллекта

В новом учебном году в ЮФУ стартуют два уникальных образовательных трека для бакалавров: «Передовые исследования и ИИ будущего» и «Разработка и адаптация ИИ-систем». Ключевым индустриальным партнером является банк «Центр – инвест». Поступить на уникальные программы можно на общих основаниях: по результатам ЕГЭ через портал «Госуслуги».

За право готовить передовых специалистов в области ИИ университет боролся в конкурсе от Правительства РФ. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» (нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»). Южный федеральный университет по итогам конкурсного отбора вошёл и в группу ДС (Data Science), и в группу «ТОП ДС» (Top Data Science). Это значит ЮФУ будет готовить и фундаментальных исследователей ИИ, и тех, кто будет заниматься внедрением нейросетей в реальные задачи.

Таким образом, программа «Передовые исследования и ИИ будущего» подойдёт для тех, кто хочет создавать новые модели и алгоритмы, проектировать архитектуры нейросетей и участвовать в фундаментальных исследованиях, формирующих следующее поколение интеллектуальных систем, а программа «Разработка и адаптация ИИ-систем» — для тех, кто хочет научиться разрабатывать прикладные решения на базе существующих фреймворков, дообучать и тонко настраивать ИИ-модели под конкретные задачи, внедрять ИИ в прикладные области.

Проректор ЮФУ по цифровой трансформации Александр Трофимчук отметил, что вести предприятия и компании региона и страны к лидерству могут только специалисты, умеющие работать на стыке отраслей и дисциплин.

«Уже со второго курса наши студенты будут работать над задачами индустриальных партнеров и на их инфраструктуре. Это не просто учебные стенды, а промышленные суперкомпьютеры, на которых обучают сложные модели ИИ. Важно, что вклад партнеров в программу составляет 30% всех средств – это подтверждает уровень наших программ, показывает, что партнеры заинтересованы в наших будущих выпускниках и готовы вкладывать существенные средства в их подготовку. На программу привлечены лучшие преподаватели, занимающиеся исследованиями в сфере ИИ и имеющие реальный опыт в ИТ-индустрии: это ведущие ученые ЮФУ, исследовательских центров Академии наук, руководители ИТ-компаний», — поделился Александр Трофимчук.

Проректор добавил, что для лучших студентов, победителей олимпиад будут доступны стажировки в ведущих российских центрах исследований и разработок таких как Росатом, Сколково, Научные центры Академии наук, а также персональное научное руководство ведущих профессоров и приглашенных топ-специалистов в области ИИ и приоритетный доступ к ресурсам университета и партнеров для развития собственных ИИ-проектов и стартапов.

На программы выделено 525 бюджетных мест и 295 контрактных. Для талантливых абитуриентов, не прошедших на бюджет, ЮФУ предоставит второй шанс — грант на оплату одного года обучения от самого университета по программе «Аксиома успеха».

Обучение будет проводиться на базе двух институтов ЮФУ: Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича в Ростове-на-Дону и Института компьютерных технологий и информационной безопасности в Таганроге.

Директор ИММиКН ЮФУ Михаил Карякин отметил, что образование мирового уровня становится доступным на Юге России на наших глазах.

«Наша амбиция – сделать ЮФУ узнаваемым ИИ-центром международного уровня. Мы хотим, чтобы наши выпускники были ключевыми разработчиками в ведущих российских и глобальных ИИ-компаниях, основателями успешных DeepTech-стартапов, известными учеными, а решения, рожденные в ЮФУ, масштабировались по всей России и миру», — подчеркнул Михаил Карякин.

Директор ИКТИБ ЮФУ Геннадий Веселов добавил, что Юг России уже воспринимался не как периферия, а как динамичный центр компетенций в ИИ, привлекающий таланты и инвестиции.

«Сильный университет, передовые компании-партнеры и подготовленные нами высококлассные специалисты — вот секрет превращения всего Юга России в территорию передовых цифровых технологий. Выпускники новых программ получат знания и навыки, востребованные в таких перспективных областях, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, большие языковые модели и интеллектуальные системы поддержки решений», — подытожил Геннадий Веселов.

Абитуриенты могут подать заявление онлайн через портал Госуслуги «Поступление в вуз онлайн» или лично в приемной комиссии ЮФУ.

Материал и фото предоставлены ЮФУ