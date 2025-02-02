«Ёлки в переработку»: около тысячи хвойных деревьев собрали жители Таганрога

В Таганроге стало доброй традицией организовывать сбор использованных новогодних ёлок для сдачи на последующую переработку. Начало положила инициатива АНО «Первый взгляд» в 2023 году. Если тогда процесс вызывал у горожан искреннее удивление, то сейчас для многих семей это стало обычным делом.

Проводится это мероприятие в рамках реализации гранта губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества. Полученная «Первым взглядом» поддержка позволила не только увеличить количество точек сбора лесных красавиц, но и провести сбор в два этапа: 19 и 26 января.

Основная масса людей в первый из этих двух дней приходила ближе к обеду. Объясняли – в православный праздник Крещение Господне многие были на утренней службе в храмах города. Кто-то делился: ёлочные украшения сняли гораздо раньше, но не выбрасывали новогоднее дерево принципиально, желая обязательно сдать на переработку. Приходили семьями, с детьми. Для Новиковых, Рузаевых и Сахненко, к примеру, расставание с ёлкой оказалось логичным завершением новогодних праздников.

Во второе воскресенье, 26 января, активность горожан несколько поубавилась. Конечно, приходили и приносили, но уже реже (может быть, не дожидаясь установленной даты, вынесли к контейнерам?). На переработку новогодние деревца в основном поступали за счет работы «ёлочных патрулей» или их привозили предприниматели, не успевшие распродать в преддверии Нового года.

Ребят из «ёлочных патрулей», между прочим, можно было назвать группами быстрого реагирования. У людей, приносивших ёлки и сосенки, постоянно спрашивали: не видели ли они по дороге, где на свалках лежат пушистые красавицы? Получив координаты, отправлялись по дворам и приносили (или привозили) обнаруженные хвойные.

Произошел и примечательный случай. На точку сбора у магазина «Лента» мужчина привез на своей машине несколько ёлок и сосен. На вопрос, откуда «богатство», ответил просто: узнал об акции «Первого взгляда» из интернета, а проезжая мимо нескольких контейнерных площадок (не специально, так проходил маршрут), увидел выброшенные деревья. Собрал и привез в ближайший пункт приема. Имя и фамилию его просил не указывать.

Тем временем к зданию Таганрогского института имени А.П. Чехова по адресу: ул. Инициативная, 48 один из предпринимателей привез полностью загруженную «ГАЗель». Нельзя было без сожаления смотреть на хвойные деревца с ценниками. Надпись гласила: «Новогоднее дерево. Ёлки (!) не палки (!)». Всего «ёлок не палок» выгрузили более 50 штук. Среди них попадались действительно лесные красавицы с роскошными хвойными лапами. Жаль, что не довелось им попасть в дома таганрожцев, обрадовать взрослых и детвору…

Почти всё собранное за два выходных дня отвезли на утилизацию. Почти – потому что кое-где вывезти сразу не получилось. Предстоит дополнительный рейс в грядущее воскресенье.

После подведения итогов «ёлочной эпопеи» вышли такие цифры: елей и сосен собрано 961 штуку (эх, немного до тысячи не дотянули!); ликвидированы 53 стихийные «хвойные» свалки; участие в мероприятии приняли около 230 человек.

Спасибо руководителям АНО «Первый взгляд» за инициативу, волонтерам, оказавшим бесценную помощь, и сознательным горожанам, давшим ёлкам вторую жизнь. Теплится надежда, что чувство меры наших предпринимателей пересилит желание получить прибыль – они перестанут закупать массу деревьев, чтобы потом пустить часть в переработку. Живыми и ёлки, и сосны принесут гораздо больше радости и пользы.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора и из архива АНО «Первый взгляд»