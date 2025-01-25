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Ярмарка вакансий состоится 28 января в кадровом центре «Работа России» города Таганрога

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В ярмарке вакансий примут участие и предложат свои вакансии ООО «Северсталь Стальные башни» и АО «325 АРЗ». Всего работодателями будут представлены более 70 вакансий.

#Работа

Так, ООО «Северсталь Стальные башни» требуются слесари, электросварщики, вальцовщики. АО «325 АРЗ» примет на работу инженеров, сборщиков, водителей, слесарей, сварщиков, техников и других специалистов.

«Посетители ярмарки смогут пообщаться с работодателями, обсудить интересующие вакансии, пройти первичное собеседование. А также получить консультации по вопросам трудоустройства и о возможности бесплатного профессионального обучения», — рассказали в кадровом центре.

Ярмарка откроется 28 января в 11.30 по адресу: Таганрог, ул. Сергея Шило, 202А.

Принять участие в ярмарке вакансий могут все желающие.

Фото: страница в соцсети ЦЗН Таганрога

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Таганрогская правда
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