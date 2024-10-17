Яму на Привокзальной площади Таганрога ликвидируют в ближайшее время

Жители Таганрога и водители общественного транспорта озабочены ямой на автобусной остановке «Новый вокзал» по улице Москатова.

Издание «Блокнот Таганрог» разместило серию фотографий ямы размером 1,5 на 3 метра, глубиной около 20 см, которая мешает как пассажирам, так и водителям автобуса 31-го маршрута.

Отмечается, что общественный транспорт не может безопасно подъехать к бордюру для посадки и высадки пассажиров в этом месте. Особенно ситуация осложняется во время дождей, когда яма наполняется водой, и людям приходится буквально запрыгивать в автобусы.

Еще одна проблема территории Привокзальной площади, которая волнует таганрожцев и гостей города, — недостаточное количество лавочек и укрытий от непогоды на остановках общественного транспорта.

За комментарием «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«В качестве временной меры для обеспечения безопасности дорожного движения будет выполнена отсыпка по адресному ориентиру: ул. Москатова, 8. Также сообщаем, что указанный адрес внесен в график работ для проведения карто-ямочного ремонта. Ремонт будет произведен до конца текущего года, в порядке приоритетности, в соответствии с выделенным финансированием», — говорится в комментарии городских властей.

Что касается вопроса установки дополнительных лавочек и навесов от дождей на Привокзальной площади, то это компетенция железнодорожников. Данная территория не находится в оперативном управлении муниципалитета, а относится к РЖД.

Фото bloknot-taganrog.ru