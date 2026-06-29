XXIII Съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов и определил приоритеты Народной программы

28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия». На пленарном заседании с ключевыми заявлениями выступили Президент России Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев.

Участники Съезда утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы IX созыва и обсудили основные направления Народной программы, с которой партия пойдет на парламентские выборы в сентябре.

Опора государства

Владимир Путин назвал «Единую Россию» опорой современного российского государства и подчеркнул, что партия никогда не стремилась к рейтингам за счет пустых обещаний.

«Единая Россия — это, безусловно, высокая честь и огромная ответственность: заслужить статус партии-лидера, опоры современного российского государства. Такое доверие народа бесценно. Оно не возникает само по себе, люди все видят», — заявил Президент.

Он также подтвердил, что предстоящие выборы пройдут строго в соответствии с законом, а государство примет все меры для защиты народного волеизъявления от попыток внешнего вмешательства.

Особый статус учителя

Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о законодательном закреплении особого статуса учителя, особо отметив, что это не должно стать формальностью.

«Многое делает партия для системы образования, для нашего учительского сообщества. Сегодня хотел бы поддержать еще одну вашу конкретную инициативу, которую считаю актуальной. Это признание особого статуса учителя в нашей стране. Обращаю внимание: закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий — воспитанию новых поколений», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что соответствующие документы будут подписаны.

Списки кандидатов и пятерка лидеров

Съезд утвердил списки кандидатов в депутаты Госдумы. В них вошли более 600 человек, среди которых 76 участников специальной военной операции. Сформировано 57 региональных групп федерального списка, 55 из них возглавили действующие главы субъектов Российской Федерации.

Председатель партии Дмитрий Медведев представил пятерку лидеров списка: министр иностранных дел Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

«Этот список должны возглавить люди, которых знает страна. Благодаря их делам и твердой патриотической позиции, что особенно важно в сегодняшней ситуации. Те, кто защищают суверенитет и национальные интересы России на поле боя, на информационном фронте, в экономике и социальной сфере, на международной арене», — сказал Дмитрий Медведев.

Кандидатуры были определены жителями регионов России в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

Защита суверенитета и ценностей

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Съезд проходит в особых условиях, когда страна ведет боевые действия ради защиты коренных интересов и ценностей.

«Мы впервые в современной истории проводим парламентские выборы в стране, которая ведет боевые действия ради защиты своих коренных интересов и ценностей. Наши враги будут пытаться нарушить ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями. Чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить на поле боя», — акцентировал он.

Председатель партии заявил, что «Единая Россия» продолжит выполнять задачи, поставленные Президентом: обеспечение стабильного развития страны, укрепление безопасности и суверенитета, достижение целей специальной военной операции.

Народная программа и конкретные дела

На Съезде подчеркнули: Народная программа — это не формальный документ, а конкретный план действий, который партия готовит совместно с жителями. Окончательную версию примут на втором этапе Съезда в августе.

Среди уже реализованных инициатив: капитальный ремонт школ, программа социальной газификации, охватившая более миллиона домовладений, благоустройство городской среды. При поддержке главы государства сохранен порог выручки для МСП при применении упрощенной системы налогообложения, а из федерального бюджета выделено 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников СВО, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание уделено гуманитарной работе. «Единая Россия» доставила почти 150 тысяч тонн грузов для бойцов и жителей исторических регионов. Волонтеры партии первыми заходили в освобожденные города и разворачивали гуманитарные центры.

На основе материалов сайте «Единой России»