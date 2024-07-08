Выставка юных китайских художников открылась в детской библиотеке Таганрога

С потрясающе разными взглядами юных китайских художников на творчество Антона Павловича Чехова можно познакомиться в Центральной городской детской библиотеке имени М. Горького.

Многочисленные хамелеоны, с детства знакомые домик и лавка Чеховых, провинциальная улочка, на которую падает свет из открытой двери; забавная рыжая собака, мальчик, склонившийся над письмом; человек на дороге у цветущих полей, девушка с чайками, наводящая на мысли о творчестве Мунка… В нашем городе открылась выставка детских рисунков «Чехов и его герои» из города-побратима Таганрога — Цзинина (Китайская Народная Республика).

В преддверии Дня памяти писателя, который отмечается 15 июля, первыми зрителями ярких и самобытных работ стали ребята из летнего лагеря на базе Станции юных натуралистов и представители Инженерно-технологической академии Южного федерального университета.

Эти работы оказались в Таганроге благодаря XII Международному биеннале детского рисунка «А. П. Чехов и герои его произведений». В конкурсе впервые приняли участие представители Марокко, Парагвая, Туркменистана, Франции, Эфиопии и Южной Осетии. За время работы проекта с 2004 года география биеннале успела разрастись до 63 стран.

«Мы получили много рисунков из разных стран мира, однако, больше всего — из художественных школ города Цзинина (Китай). Приняли решение: не только конкурсная комиссия должна оценить эти замечательные работы! Хочется, чтобы как можно больше таганрожцев смогли увидеть произведения, выполненные руками детей из Китайской Народной республики. Недаром говорят, что каждый человек читает Чехова по-своему. В произведениях детей из Цзинина чувствуется уникальный китайский колорит. Уверена, каждый посетитель получит истинное удовольствие от созерцания этих рисунков», — подчеркнула начальник управления по развитию туризма и внешних связей администрации Таганрога Елена Поляниченко.

Со времени заключения партнерского соглашения между городами в 2009 году совместная с Цзинином деятельность — важнейшее направление таганрогского международного сотрудничества. За прошедшие годы дети и студенты из Цзинина приняли активное участие в нескольких гуманитарных международных конкурсах, которые проводили управление культуры и спорткомитет Таганрога, стали их призерами.

Депутат донского парламента, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева, напомнила: президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая.

«Мы сможем больше узнать о традициях, культуре, литературе и искусстве дружественной нам страны», — акцентировала Татьяна Алексеевна.

Она рассказала юным посетителям экспозиции, как много изобретений мир получил от Китая — шелк, порох, фарфор, бумага.

«Китай одним из первых среди других стран познакомился с переводом произведений Антона Павловича, — заметила Татьяна Михеева, показав залу книгу из четырехтомника на китайском языке и отметив, что она есть в нашей библиотеке. — Китайские литераторы и художники всегда интересовались Чеховым, а детские рисунки — самые добрые, яркие, красочные», — добавила она.

Чэнь Ваньвань, школьный учитель из КНР, для повышения квалификации приехала учиться в Южный Федеральный университет и окончила магистратуру. Девушка и еще несколько ее сокурсников стали гостями торжественной презентации этой удивительной выставки. Получилось с ними встретиться в том числе и благодаря содействию управления по работе с иностранными обучающимися ЮФУ.

«От имени нашего народа приветствую вас и поздравляю с открытием этой выставки! Китай и Россия – страны с интересной историей и богатыми культурными традициями. В настоящие время дружба и сотрудничество между нашими странами и народами успешно развивается», — подчеркнула учитель, добавив, что данная экспозиция – яркий пример творческого взаимодействия Китая и России.

Артист Таганрогского драматического театра имени А. П. Чехова Александр Коваль прочел гостям выставки рассказ «Лошадиная фамилия». Также гости посмотрели на экране трогательную историю «Каштанка в цирке», созданную детьми из библиотечной студии «Мультсказка», а в завершение в библиотеке прошел творческий мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Мир чеховских героев».

Поскольку работ из Цзинина более 200, еще три филиала ЦБС разместили эти прекрасные рисунки — №8 (5-Линейный проезд,72/4), №9 (ул. Свободы,29) и №10 (ул. Театральная, 6). Все желающие могут прийти в библиотеки и познакомиться с виденьем произведений Чехова от юных художников из Китая.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора