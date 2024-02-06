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Выставка: таганрогские художницы, «вооруженные» иглами, творят чудеса

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В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога (ул. Петровская, 96) до конца февраля продлена работа выставки декоративно-прикладного творчества городского клуба «Волшебная иголочка».

Культура

В экспозиции представлены картины, выполненные в технике вышивки крестом, гладью, лентами, ришелье, бисером.

Восхищают и техника тружениц-рукодельниц, и представленные ими композиции. К слову, особый интерес выставка может представлять любителям кошек: мяукающим созданиям посвящено особенно много работ.

Эта выставка работает с прошлого года, а поток посетителей не иссякает, — говорит заведующая Центром культурных программ ЦГПБ им. А.П. Чехова Оксана Сербина. – Очевидно, свою роль играет «Сарафанное радио»: те, кто побывал у нас, рассказывают об этом своим знакомым…

Вход по билетам, возможно посещение по «Пушкинской карте». Цена входного билета – символическая – 40 рублей.

Библиотека работает ежедневно, кроме пятницы. Телефоны для справок: 8 (8634) 38-31-96, 39-10-66.

Напомним, в Таганроге в малом выставочном зале Чеховской библиотеки демонстрируется выставка художественной куклы.

Владимир Прозоровский, фото автора

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Таганрогская правда
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