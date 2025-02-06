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Выставка фотохудожника Сергея Плишенко открывается в библиотеке Таганрога

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Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова приглашает посетить персональную выставку таганрогского фотографа Сергея Плишенко «ФОТОжизнь», посвященную 60-летнему юбилею автора.

Город

Сергей Плишенко — мастер репортажной съёмки, один из основателей и идейных вдохновителей фотообъединения «Таганрог», член Союза журналистов России. 15 лет назад он увлекся профессиональной фотосъёмкой и за это время создал много интересных фоторабот, позволяющих увидеть красоту в обыденности, «остановить мгновения прекрасного», которые остаются в памяти навсегда.

На выставке «ФОТОжизнь» представлены уникальные фотографии, связанные с биографией автора и раскрывающие темы: «Кино», «Театр», «Танцы», «Путешествия», «Таганрог». Каждый фотоснимок отражает определенный этап жизни художника: увлечение танцами, работу с театральными коллективами и на съёмочных площадках, путешествия по просторам родной страны, Европы, любовь к родному городу.

«Не упустите возможность увидеть окружающий мир глазами мастера, узнать историю его жизни, богатую яркими событиями и запечатленную через объектив. Ему есть о чём рассказать», — поделились в библиотеке

Выставка будет работать с 7 по 25 февраля. Открытие 7 февраля в 17.00.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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