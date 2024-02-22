Выставка «Февральские кружева» открылась в библиотеке Таганрога

В Таганроге в библиотеке имени А.П.Чехова проходит выставка декоративно-прикладного творчества «Февральские кружева». Свое искусство кружевоплетения представила мастер декоративно-прикладного искусства Дона, преподаватель санаторной школы-интерната № 74, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов Елена Сазоненко.

Малый выставочный зал наполнился тончайшими ажурными изделиями одного из филигранных видов декоративного искусства – коклюшечного кружевоплетения. В каждом произведении мастера можно увидеть и морозные узоры, и невесомую паутинку бабьего лета, и бело-розовые лепестки яблонь и вишен, усыпавших весенний сад. Самые любимые праздники у автора – это Рождество и Новый Год, и поэтому Елена Александровна представила свои творения, посвященные этим праздникам — изящные, белоснежные снежинки и елочные игрушки.

Стены малого выставочного зала украсили картины из шерсти, созданные рукодельницей в технике валяния. Елена более двадцати лет занимается кружевоплетением на коклюшках, свою любовь к этому виду народного творчества передает и своим ученикам. Сама Елена Александровна впервые увидела ажурные кружевные воротнички в альбоме по искусству Государственного Русского музея еще в дошкольном возрасте, и с тех пор ее интерес, любовь и преданность этому народному промыслу не ослабевает. Учителем по кружевоплетению у Елены была также наша землячка, член Международной ассоциации коклюшечного и игольного кружева, лауреат международных и всероссийских конкурсов Ольга Петровна Зубкова. Ольга Петровна с гордостью поздравила свою талантливую ученицу с открытием персональной выставки и передала ей в дар сколки (рисунки) кружев, которые достались ей по наследству от бабушки — елецкой кружевницы.

Выставка авторских работ Елены Сазоненко «Февральские кружева» продлится до 15 марта.

Фото ВК Библиотека имени А.П.Чехова