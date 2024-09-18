Высокие технологии в медицине: в Ростове провели 3000 операций с помощью роботизированной системы Da Vinci Xi

В КДЦ «Здоровье» накоплен уникальный опыт хирургического лечения с помощью робота.

Юбилейная, трехтысячная по счету операция выполнена в ростовском КДЦ «Здоровье» с использованием робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci Xi. Об этом сообщает донское правительство.

Высокотехнологичное медицинское оборудование используется в оперативном лечении пациентов с урологическими, гинекологическими и онокологическими диагнозами.

— Первая система Da Vinci была установлена в КДЦ «Здоровье» еще в 2014 году. Робот позволяет врачам проводить щадящие высокотехнологичные операции с максимальной точностью, избежать послеоперационных осложнений и существенно сократить период реабилитации, — поясняет главный врач клинико-диагностического центра «Здоровье», профессор Игорь Абоян.

Фото: donland.ru