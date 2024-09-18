Главная » #Здоровье

Высокие технологии в медицине: в Ростове провели 3000 операций с помощью роботизированной системы Da Vinci Xi

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

В КДЦ «Здоровье» накоплен уникальный опыт хирургического лечения с помощью робота.

#Здоровье

Юбилейная, трехтысячная по счету операция выполнена в ростовском КДЦ «Здоровье» с использованием робот-ассистированной хирургической системы Da Vinci Xi. Об этом сообщает донское правительство.

Высокотехнологичное медицинское оборудование используется в оперативном лечении пациентов с урологическими, гинекологическими и онокологическими диагнозами.

— Первая система Da Vinci была установлена в КДЦ «Здоровье» еще в 2014 году. Робот позволяет врачам проводить щадящие высокотехнологичные операции с максимальной точностью, избежать послеоперационных осложнений и существенно сократить период реабилитации, — поясняет главный врач клинико-диагностического центра «Здоровье», профессор Игорь Абоян.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здоровье здравоохранение новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru