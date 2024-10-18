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Высокие технологии в медицине: в Ростове применяют новую аппаратуру для лечения ишемии сердца

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Рентгенхирурги КДЦ «Здоровье» одними из первых в стране стали использовать коронарный лекарственный баллонный катетер Prevail для кардиологических больных.

#Здоровье

Новое устройство, как и коронарный стент, предназначено для восстановления нормального кровоснабжения мышцы сердца при ишемической болезни сердца, однако не оставляет после себя металлический каркас. Коронарный лекарственный баллон оказывает локальное терапевтическое действие на атеросклеротические бляшки в сосудах сердца и позволяет обойтись без имплантации металлического стента, что особенно привлекательно для пациентов молодого возраста, пациентов с высоким риском кровотечений, а также больных с многократными повторными вмешательствами на сосудах сердца, сообщает правительство Дона.

Восемь человек с ишемической болезнью сердца с широким спектром поражения коронарных артерий уже были прооперированы с применением данного устройства. У всех пациентов было проведено успешное восстановление кровоснабжения сердца и достигнут клинический эффект.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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