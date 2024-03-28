Вышел новый путеводитель по Старому кладбищу Таганрога

Второе издание путеводителя «Старое кладбище Таганрога», дополненное новыми объектами будет храниться в Государственном архиве Ростовской области, сообщается на странице организации ВКонтакте.

Книга появилась благодаря «Волонтерскому проекту-2023: возвращение исторической памяти» и финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Первое издание путеводителя вышло в 2021 году. Второе издание дополнено указателем имен, новыми объектами и фотографиями памятников, которые преобразились за прошедшие два года. Авторами книги стали Елена Алексеенко, Елена Сирота и Александр Юрченко.

Путеводитель включает в себя набор иллюстрированных справок о ярких личностях и надгробиях. Читателю предлагается познакомиться с многогранностью старинного кладбища Таганрога, совершить путешествие в прошлое города и страны через судьбы предков. Издание предназначено для любителей истории, архитектуры, генеалогии XVIII-XX веков.

Фото ВК Госархив Ростовской области