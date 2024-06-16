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Выпускники Таганрога могут получить специальность в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

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В понедельник, 17 июня, в трех образовательно-производственных кластерах Ростовской области стартует приемная кампания федерального проекта среднего профессионального образования «Профессионалитет».

#Образование

Набор студентов будет вестись по приоритетным для региона направлениям: железнодорожная отрасль (техникум Ростовского государственного университета путей сообщения), строительная отрасль (Ростовский-на-Дону строительный колледж), металлургическая отрасль (Таганрогский техникум машиностроения и металлургии «Тагмет»).

В чем плюсы обучения по программам «Профессионалитета»?

Это сокращенные сроки обучения с акцентом на практической подготовке, гарантия трудоустройства на предприятие. Педагоги и мастера производственного обучения проходят программу повышения квалификации, — приводит donland.ru слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

В 2024 году на программы «Профессионалитета» совокупно планируется набрать более тысячи студентов.

Подать документы на обучение можно до 15 августа всеми удобными для абитуриентов способами – через портал Госуслуг, лично в приемной комиссии учреждений образования или по почте.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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