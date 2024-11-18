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Выплата одаренным учащимся в Ростовской области увеличена в пять раз

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Решение о повышении суммы поощрения талантливых детей и подростков в сфере культуры и искусства принял врио губернатора Дона Юрий Слюсарь.

#Официально

В Ростовской области существенно увеличивается выплата одаренным учащимся детских школ искусств и колледжей сферы культуры. Она возрастет в пять раз — до 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Дона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выплата юным талантам в сфере культуры и искусства в размере 25 тысяч рублей предоставляется единовременно. На эти цели в областном бюджете ежегодно будет предусматриваться 625 тысяч рублей.

Также увеличено и количество стипендиатов – с 15 до 25 человек.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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