Вынужденные переселенцы могут получить помощь в гуманитарном центре «Добро в Таганроге»

Вынужденные переселенцы из новых регионов, а также Курской и Белгородской областей могут получить помощь от волонтеров в гуманитарном центре «Добро в Таганроге».

Гуманитарную помощь волонтеры АНО «Добро в твоем городе» выдают каждые вторник и четверг по адресу: ул. Транспортная, 1.

В гуманитарном центре «Добро в Таганроге» есть одежда, обувь, товары первой необходимости, посуда, детские игрушки и канцелярия. Также волонтеры оказывают первичную доврачебную и психологическую помощь. Все заявки рассматриваются индивидуально.

«Все, кто обращается в наш центр впервые, обязательно заполняют заявку. Волонтеры проверяют документы, помогают подобрать необходимые вещи, формируют наборы. Все это стало возможно благодаря добрым и отзывчивым жителям Таганрога и других городов нашей страны, которые приносят и присылают необходимые товары, оказывают финансовую поддержку проекту», — рассказали в центре «Добро в Таганроге».

Здесь также принимают гуманитарную помощь от желающих поддержать жителей других регионов. Сейчас необходимы теплая сезонная одежда на мужчин и женщин, мужская и женская обувь. Требуется посуда — глубокие тарелки, кружки, вилки, ложки, кастрюли, сковородки, чайники. Спросом пользуются постельное белье, полотенца, одеяла, продукты длительного хранения, бытовая химия и средства гигиены, корм для животных.

«Приносить вышеуказанные вещи можно в часы работы гуманитарного центра. На все вопросы ответим по телефону: +7-988-943-53-58 или по email: @nebalena», — уточнили в гуманитарном центре и поблагодарили всех неравнодушных людей, которые оказывают посильную помощь.

Фото предоставлено гуманитарным центром «Добро в Таганроге»