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Выборы Президента РФ: на избирательных участках Таганрога проходит голосование

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Сегодня, 15 марта, в Таганроге начали работать избирательные участки для голосования на выборах Президента РФ.

Выборы Президента РФ

На избирательном участке № 2262, расположенном в школе  № 27 еще до начала голосования председатель и члены УИК были на своих местах. Заместитель председателя в присутствии наблюдателей опечатала стационарную и переносную урны для голосования номерными печатями со штрихкодом.

Председатель участковой избирательной комиссии Оксана Ковалевская выдала членам УИК прошитые и скреплённые печатями книги и бюллетени для голосования. В 8 часов участок был открыт и УИК начала свою работу.

Первые избиратели не заставили себя долго ждать, не смотря на дождливую погоду. Впечатления проголосовавших сводились к тому, что они с чувством ответственности выполнили конституционный долг, отдали голос за кандидата, которому можно доверить Россию. Голосовали с воодушевлением, с надеждой на лучшее. И конечно, испытывали волнение за судьбу нашей родины.

Евгений Бутылин, фото автора

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Таганрогская правда
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