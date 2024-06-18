Выборы депутатов городской Думы Таганрога состоятся 8 сентября

Выборы депутатов городской Думы Таганрога следующего восьмого созыва состоятся в воскресенье 8 сентября – в Единый день голосования, установленный в России в 2024 году.

Такое решение принято сегодня, 18 июня, городской Думой в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Таганрог».

В ближайшее время последует уточнение, в течение скольких дней будет проходить голосование: только один день 8 сентября или же, как на предыдущих выборах последних лет, три дня – 6, 7 и 8 сентября. Этот вопрос находится в компетенции Избирательной комиссии Ростовской области.

Напомним, что городская Дума является представительным органом муниципального образования «Город Таганрог», наделённым собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Городская Дума состоит из 25 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам на срок полномочий пять лет.

Выборы в городскую Думу нынешнего седьмого созыва состоялись 8 сентября 2019 года.

Источник: городская Дума Таганрога