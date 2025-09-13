Выборы 2025: как в Таганроге прошел первый день голосования на избирательном участке № 2151

12 сентября, день 327-летия Таганрога, который выпал на последний день рабочей недели и первый день выборов губернатора Ростовской области, наш корреспондент провел на избирательном участке № 2151, расположенном в общежитии № 4 Таганрогского кампуса ЮФУ по адресу: пер. Некрасовский, 19.

В этот день один из двух турникетов на входе не препятствовал проходу: он был открыт специально для избирателей.

В 07.50 под руководством председателя участковой избирательной комиссии № 2151 проводится опломбировка и опечатывание двух стационарных и двух переносных ящиков для голосования. Все ящики – прозрачные, как и сами выборы.

В 08.00 участок открывается для избирателей. Председатель УИК звонит по телефону, докладывает: «2151 открыт, работает, все на месте».

Вскоре в большой просторный зал напротив центрального входа, где расположился избирательный участок, заглядывает мужчина. «Заходите!» — приглашают его. «Мы – электрики, — отвечает он. – У вас все горит?» Следующими оказались телефонные мастера: местный телефон, подключенный на время проведения выборов, требует их внимания.

В течение первого часа работы избирательного участка избирателей не было. Неужели никого и не будет? – подумываю я. Неужели все мы зря просидим здесь целый день? Помню, как в недавние годы момента открытия избирательного участка ждали по несколько избирателей.

Председатель предлагает проголосовать одному из членов избирательной комиссии, которая – с этого участка: чтобы был зачин. Но первый бюллетень получает пришедшая в 09.20 молодая пенсионерка Ольга Васильевна Лазарева.

«Я все время хожу на выборы, — объясняет она. – Потому что поддерживаю политику руководства нашей страны. В советские времена люди ходили на выборы, потому что весело было. А сейчас – чисто для того, чтобы отдать свой голос за кандидата, которого считают достойным».

Свое первенство Ольга Васильевна объясняет тем, что живет рядом. На самом деле почти все местные избиратели живут рядом – в ближайших домах по улицам Чехова, Петровской, Азовской и по переулкам Некрасовскому и Гарибальди.

«Хотела прийти с подругой-соседкой, но она заболела, — делится Надежда Михайловна Миронченко, пенсионерка, пришедшая второй. – Значит, сегодня уже не явится. Но завтра еще выборы, послезавтра. Хорошо, что выборы проводятся три дня. Завтра ей легче станет, — она придет».

Надежда Михайловна относительно дальнейшей активности избирателей дает оптимистический прогноз:

«День только начался. Придут многие. Люди неравнодушные. Видите, что делается: вода (на дороге напротив общежития – огромная лужа, оставшаяся после очередного прорыва водопроводной сети – ред.). Будем просить губернатора. Надо трубы менять».

Следующим приходит мужчина старше средних лет, спешащий на работу. Потом – пара пенсионеров.

«Каждый гражданин должен принимать участие в выборах — чтобы потом ничего не говорил, не ругал власть, — считает супруг. – Это – наша позиция. Мы всегда приходим на выборы и голосуем. Высказать свое мнение считаю обязательным для каждого гражданина Российской Федерации».

Жена оказывается его единомышленницей.

«А что это вы расспрашиваете всех? – интересуется женщина-вахтер, сидящая на входе в общежитие и наблюдающая за моим опросом, проводимом в холле с уже проголосовавшими избирателями.

Узнав, что я журналист, говорит, что она живет на Северном и собирается идти на выборы в субботу, после своей смены.

Большинство избирателей – серьезные, сосредоточенные. А вот с Любовью Федоровной Гришутиной на избирательном участке становится веселее. Женщине – 88 лет. Седые волосы заплетены в аккуратную косу, обвивающую голову. Женщина улыбается, вся буквально светится. Оказывается, это она – та самая подруга проголосовавшей второй Надежды Михайловны Миронченко. И ничего она не заболела, а просто была занята: у нее были дела и по дому, и во дворе их дома № 15 по Петровской улице. У них там – клумбы, цветники…

Женщина приходит с дочерью-подростком. Дочь еще не голосует, но ей интересно. Пришедшая затем девушка перенаправляется на участок в корпус «Д» ЮФУ: это – в конце Некрасовского переулка. А вот студенту, живущему в этом общежитии, приходится и вовсе отказать в бюллетене: у него здесь – временная прописка. О том, чтобы здесь проголосовать, ему нужно было позаботиться еще 4 месяца назад…

И все же до четырех часов дня мы на избирательном участке остаемся, в основном, вдесятером: вдоль одной стены за столами – председатель избирательной комиссии, её заместитель и секретарь. В углу под потолком над ними – видеокамера. Напротив них – четыре кабины для голосования. У окон – столы для трех членов избирательной комиссии. Напротив них мы — я и два студента ЮФУ, наблюдатели Никита Сергеев, представляющий Общественную палату Ростовской области и представитель Общественной палаты Российской Федерации Вадим Евтушенко. Возле нашей тройки за отдельным столом – сотрудник полиции, охраняющий общественный порядок. В избирательной комиссии – шестеро женщин. Среди избирателей женщин тоже большинство.

Около 16.00 приходит Николай Николаевич Московченко, депутат городской Думы по округу № 1: он живет как раз на этом избирательном участке.

«Я никогда не пропускаю выборы, всегда хожу голосовать, — говорит он. — И соседей, своих избирателей, знакомых призываю к этому. Это очень важно для нас. Надеюсь, что кандидат, который победит на выборах, поможет нашему городу с финансированием для решения многих проблем. Надеюсь, таганрожцы сделают правильный выбор».

Будто бы подтверждая его слова, избиратели начинают приходить гораздо чаще. Но после шести их поток практически прекращается.

В 18.45 председатель комиссии докладывает по телефону: «Проголосовал 31 избиратель. Вне участка – 0. 2 заявления на голосование на дому. Жалоб нет».

«Скучаете? – интересуется пожилая женщина с явно вечно молодой душой, пришедшая в 19.05. – Завтра будет некогда, — объясняет она свой приход в столь позднее время».

Она на этом участке оказывается последней проголосовавшей. Всего для местных избирателей приготовлено 514 бюллетеней. 51 человек из числа избирателей этого участка выразил желание принять участие в дистанционном электронном голосовании.

За 12 часов работы участка не было ни нарушений, ни каких бы то ни было эксцессов.

В 20.00 участок закрывается. Вскрываются печати и пломбы на ящике для голосования. Две женщины из избирательной комиссии переворачивают ящик и все бюллетени из него высыпают в сейф-пакет. Мы, мужчины, за этим наблюдаем со стороны. Сейф-пакет закрывается, опечатывается, помещается в запираемый сейф, который тоже опечатывается. О том, как проголосовали эти 32 избирателя, станет известно воскресным вечером, после 20.00.

Каждый гражданин РФ имеет право распорядиться своим голосом, и его голос будет учтен. Это дорогого стоит.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора