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Выбираем: «Сквер Петра I» отстает от «Школьного» на 400 голосов

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В Таганроге выбирают один из трех скверов для благоустройства — жители участвуют во Всероссийском голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сегодня, 16 апреля, впереди все еще сквер «Школьный». Он обгоняет своего главного конкурента — «Сквер Петра I» чуть больше, чем на 400 голосов.

Город

Итак, сейчас сквер «Школьный» (Москатова, 2-2) набрал 3 633 голоса. Напомним, что он является единственным общественным пространством в своем микрорайоне.

За ним следует «Сквер Петра I» (Комсомольский бульвар, 7-б), за который проголосовали 3 225 человек. Напомним, что среди прочего в нем планируется выполнить укрепление склона и продлить пешеходную зону набережной.

На третьем месте сквер «Бакинский» (расположен между переулком 4-м Новым, улицами М. Жукова и Бакинской) – за него отдан 1 741 голос.

Для голосования на портале 61.gorodsreda.ru необходима авторизация через портал Госуслуг. Жители Ростовской области старше 14 лет  могут выбрать только одну из представленных территорий в своем населенном пункте или районе. Голосование продлится до 30 апреля.

Фото Сергея Плишенко

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благоустройство голосование новости сквер Таганрог
Таганрогская правда
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