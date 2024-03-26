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Выбираем сквер для благоустройства: лидирует «Школьный», в отстающих – «Бакинский»

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Жители Таганрога участвуют во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и продлится до 30 апреля. В нашем городе все еще лидирует сквер «Школьный», который по данным на 26 марта набрал 1 188 голос.

Благоустройство

Напомним, через онлайн голосование на портале 61.gorodsreda.ru жители города могут выбрать один из трех объектов. Это:

  • сквер «Бакинский», расположенный по адресу: между переулком 4-м Новым, улицами М. Жукова и Бакинской;
  • «Сквер Петра I», расположенный по адресу: Комсомольский бульвар, 7-б;
  • сквер «Школьный», расположенный по адресу: Москатова, 2-2.

«Сквер Петра I» пока на втором месте, набрав 846 голосов. Здесь по проекту необходимо выполнить укрепление склона, продлить пешеходную зону набережной, а также реализовать общественную потребность в оборудовании открытых площадок для проведения публичных мероприятий (зона йоги, зона медитации и т.п.).

У сквера «Бакинский» 813 голосов. В рамках благоустройства запланировано устройство наружного освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, оборудование территории детскими и спортивными элементами.

В сквере «Школьный», также как и в «Бакинском», запланировано устройство наружного освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, оборудование территории детскими и спортивными элементами.

Для голосования необходима авторизация через портал Госуслуг. Жители Ростовской области старше 14 лет  могут выбрать только одну из представленных территорий, и только в своем населенном пункте или районе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.

Фото 61.gorodsreda.ru

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Таганрогская правда
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