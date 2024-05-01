Второй магазин в формате «Фермерский островок» открылся в Таганроге в «Пятерочке» на Чехова

Накануне первомайских праздников в Таганроге начал работать второй «Фермерский островок» — торговая площадка в формате shop-in-shop (магазин в магазине). Он открылся в «Пятерочке», расположенной по адресу: улица Чехова, 322\2.

В новом «Фермерском островке» в широком ассортименте представлена натуральная продукцию, которую выпускают сельхозпредприятия и фермеры Неклиновского района, а также индивидуальные предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса Ростовской области.

Оператором проекта «Фермерский островок» в торговых сетях Таганрога выступает ЗАО «Колхоз Советинский».

В церемонии открытия второго «Фермерского островка» приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елена Толмосова, директор областного департамента потребительского рынка Алексей Панкратов, заместитель начальника управления потребительского рынка администрации Таганрога Виталий Носов, заместители главы администрации Неклиновского района Ольга Филиппова и Владислав Журавлев, генеральный директор ЗАО «Колхоз Советинский» Андрей Журавлев, руководитель Таганрогской региональной дирекции банка КБ Кубань Кредит Галина Головченко.

Ветрины и полки «Фермерского островка» буквально ломились от натуральных продуктов: «молочки» торговых марок «Советка» и «Чехов», мясных и колбасных изделий ИП Инны Колупаевой, хлеба и круп био-хутора «Петровский», микрозелени ИП Сергея Морозова, сухих и маринованных грибов и других солений фирмы «Шишкин сбор» и шоколадок ручной работы «Семейной мануфактуры» Павла Ковтырина.

Яркое музыкальное сопровождение торжества звучало в исполнении вокальной студии «Россиночка» практико-ориентированной школы «Росток» Неклиновского центра внешкольной работы. Гости и покупатели могли и продегустировать, и купить свежую, вкусную, натуральную продукцию. И цена на нее не выше, чем в других отделах «Пятерочки».

Отметим, что у горожан продукция торговой марки «Советка» ЗАО «Колхоз «Советинский» пользуется большим спросом. Сливочное масло, творог, пастеризованное молоко, сметана, кефир и йогурт отмечены сертификатом качества «Сделано на Дону» и золотыми медалями международной агропромвыставки «Золотая осень» в Москве.

Первый «Фермерский островок» в Таганроге открылся в марте 2023 года. Точка также расположена на площадке торговой сети «Пятерочки» по адресу: улица Л. Чайкиной, 49 Б.

Н. Панченко, корреспондент газеты «Приазовская степь», фото Анатолия Ивашова.