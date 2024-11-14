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Вспышку энтеровируса в детском саду Ростова взял на контроль глава СК РФ

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Информация о заболевших детях прозвучала в донских СМИ и пабликах.

Новости Ростовской области

Председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку в детском саду Ростова, в котором произошло массовое заболевание воспитанников энтеровирусной инфекцией. Информация, что в дошкольном учреждении выявлено не менее 14 случаев заражения детей кишечной инфекцией, а также заболевания менингитом, появилась в местных СМИ и пабликах. В сообщениях говорилось, что родители опасаются распространения опасных заболеваний.

По данному факту региональным следкомом была организована процессуальная проверка, сообщает ведомство. О ее результатах будет доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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