Вспышку энтеровируса в детском саду Ростова взял на контроль глава СК РФ

Информация о заболевших детях прозвучала в донских СМИ и пабликах.

Председатель Следственного комитета РФ поручил провести проверку в детском саду Ростова, в котором произошло массовое заболевание воспитанников энтеровирусной инфекцией. Информация, что в дошкольном учреждении выявлено не менее 14 случаев заражения детей кишечной инфекцией, а также заболевания менингитом, появилась в местных СМИ и пабликах. В сообщениях говорилось, что родители опасаются распространения опасных заболеваний.

По данному факту региональным следкомом была организована процессуальная проверка, сообщает ведомство. О ее результатах будет доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Фото: следком по РО