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Вспомогательные рабочие «Красного котельщика» стали получать больше

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), входящий в ТОП-50 лучших работодателей России, повысил заработную плату вспомогательных рабочих. В зависимости от профессии их доход вырос до 17 процентов.

#Промышленность

Изменения в доходе коснулись представителей таких профессий, как, например, машинист крана, комплектовщик изделий и инструмента, распределитель работ, кладовщик. Также раньше планируемого срока вспомогательный персонал, как и весь коллектив завода, получил годовую премию, сумма которой превысила ожидания.

Решение о повышении заработных плат и досрочной выплате премии стало частью ежегодной политики «Красного котельщика» по стимулированию сотрудников и обеспечению защищенности семей котлостроителей. На ТКЗ тщательно следят за развитием механизмов социальной поддержки работников, что выражается не только в материальном стимулировании, но и уважении к каждому сотруднику.

На данный момент численность коллектива «Красного котельщика» насчитывает порядка 2,5 тысяч человек, каждому из которых гарантированы льготы и бонусы. Так, с 1 апреля все сотрудники получат возможность принять участие в программе добровольного медицинского страхования, финансируемой за счет завода в рамках проекта «Больше, чем работа». В дополнение к стандартному социальному пакету предприятия предусмотрена и компенсация процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья.

Информация о специалистах, которые требуются «Красному котельщику», доступна на официальном сайте предприятия https://tkz.su/ в разделе «Вакансии». Для уточнения деталей трудоустройства можно обратиться по телефону: 8 (8634) 31-35-33.  

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Таганрогская правда
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