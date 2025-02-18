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Всероссийский родительский комитет определяет горизонты взаимодействия семьи и школы

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В Центре знаний «Машук» прошла образовательная смена «Родители со Знанием». Там участники познакомились с современными инструментами и методиками работы с детьми и молодежью, изучили актуальные формы взаимодействия между семьей и школой. А также узнали особенности коммуникации между региональными родительскими комитетами и Всероссийским родительским комитетом.

Новости Ростовской области

Одним из ключевых мероприятий стало третье заседание Всероссийского родительского комитета, в котором принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Ростовскую область на заседании представляли: Светлана Котова, Екатерина Седых и Андрей Бадругин — члены Всероссийского родительского комитета, Игорь Ветров — член Регионального родительского комитета, а также Ольга Перченко и Мария Круглова — яркие представители педагогического сообщества, Юлия Столбовая и Екатерина Щухомет — активные представители родительского сообщества.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поделился успешными практиками и первыми результатами реализации проектов-победителей Конкурса инициатив родительских сообществ 2024 года. В рамках образовательной смены «Родители со Знанием» также приняли участие представители 26 проектов-победителей первого сезона конкурса.

В завершение заседания Российское общество «Знание» и Министерство просвещения РФ подписали план совместных мероприятий на 2025 год. В него вошли 60 событий, в которых примут участие просветители, представители педагогического и родительского сообществ, а также молодежь и дети. Согласно плану, мероприятия охватят все регионы России, а некоторые из них пройдут в онлайн-формате.

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Таганрогская правда
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