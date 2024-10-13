Всероссийский конкурс «Готовим лучших» завершился в Таганроге

В Чеховской библиотеке Таганрога прошло награждение финалистов Всероссийского учительского конкурса на лучшую практику преподавания статистики «Готовим лучших». Таганрогский учитель математики из лицея № 33 Инна Гутник признана его победителем.

Гордимся успехом

Организатором конкурса выступила Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация статистиков» при поддержке Федеральной службы государственной статистики и в партнерстве с НИУ «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом.

Согласно регламенту конкурса, награждение победителя состоялось в регионе его проживания. Поэтому конференц-зал таганрогской Чеховской библиотеки принимал высоких гостей. Первый заместитель министра общего и профессионального образования донского региона Сергей Анищенков, заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова, председатель Правления Российской ассоциации статистиков, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексей Пономаренко и другие собрались, чтобы поздравить победителей. Участниками конкурса «Готовим лучших» стали более сотни преподавателей из 11 регионов нашей страны.

Процедура награждения прошла в присутствии школьников, которые уже изучают курс «Вероятности и статистики», коллег финалистов – учителей математики образовательных учреждений Таганрога и студентов Таганрогского института имени Чехова, будущих преподавателей математики и информатики.

От имени администрации Таганрога победителей поздравила Ирина Голубева, отметив — предмет «Вероятность и статистика» изучают в городе сегодня 10 869 школьников.

«У нас уже есть первые успехи. Мы гордимся тем, что образовательная система Таганрога в очередной раз показала свою состоятельность. И надеемся, что это только самые первые из предстоящих хороших новостей. Впереди нас ждет еще много интересного и увлекательного», – подчеркнула Ирина Валериевна.

Она искренне поблагодарила организаторов конкурса, Ростовстат и Министерство общего и профессионального образования, а также коллектив лицея № 33 и лично Инну Николаевну Гутник – победительницу конкурса «Готовим лучших, благодаря которой в Таганроге приняли столь серьезное собрание. Ирина Голубева обратила внимание гостей на то, что библиотека, в которой проходит встреча, носит имя Антона Павловича Чехова, который тоже имеет отношение к науке «Статистика». Она напомнила, что что Антон Павлович вошел в историю не только как драматург и великий писатель, врач и общественный деятель, но и как человек, который во время первой переписи населения руководил в Таганроге группой из 15 переписчиков, а впоследствии сделал первую перепись острова Сахалин.

«Органы статистики, по существу, одни из производителей статистической информации. Мы работаем для общества, и крайне заинтересованы в том, чтобы люди понимали статистические показатели, чтобы методологию статистических наблюдений – знали. Поэтому считаем важным введение в программу школьного предмета «Вероятность и статистика» и приветствуем проведение в России конкурса «Готовим лучших» для учителей, которые преподают данный предмет. Полагаю, что это поможет повысить доверие к официальным статистическим данным, и самое главное, явится хорошим подспорьем в жизни для решения проблем для любого жителя Ростовской области, — подчеркнула Марина Самойлова.

Сергей Анищенков напомнил, что предмет «Вероятность и статистика» введен в курс школьной программы с первого сентября прошлого года и является достаточно новым и молодым.

«Сейчас происходит своеобразное становление методического обеспечения этого предмета, учителя адаптируются под учебный курс. Первый конкурс статистики «Готовим лучших» стал своеобразным «триггером» данного направления. Учителя смогли транслировать опыт, показать значимые и существенные его наработки для коллег. С точки зрения методического обеспечения данный конкурс является показательным, глобальным для направления подготовки к предмету «Вероятность и статистика», — подчеркнул Сергей Сергеевич.

Профессор Алексей Пономаренко рассказал, что «Российская ассоциация статистиков» начинала с конкурсов для учеников.

«В процессе их проведения стало понятно: необходимо научить учителей, чтобы они правильно, хорошо работали в этой области. И мы перешли к новому конкурсу, но это не все. Начиная со следующего года, запускаем третий конкурс по гражданской статистике, где будем работать со школьниками, учителями, помогая им приобретать определенные навыки в работе с реальными статистическими данными. Эти конкурсы помогут создать в школах сообщества по данной дисциплине — чтобы дети не боялись статистики, знали, что с ней делать. Чтобы потом, покинув школьные классы, когда придет время, они, повзрослев, использовали знания с пользой для себя, — отметил Александр Николаевич.

Он признался, что до последнего момента в ассоциации не знали, где будут проводить заключительные мероприятия этого конкурса. Самые большие шансы были у Таганрога и Мурманска.

Работа с реальными данными

Инна Гутник победила по результатам суммарных оценок. Она учитель математики, преподает алгебру, геометрию, и «Вероятность и статистику» в лицее № 33.

«Этот курс молодой, с 7 по 11 классы — обязательный предмет, по которому выставляется оценка. Для учителя и школьников предмет достаточно интересный, поскольку работа идет именно с настоящими данными, с которыми мы имеем дело в жизни. Мы можем их исследовать, провести анализ, и это вызывает большой интерес», — пояснила Инна Николаевна.

Она рассказала, что конкурс проходил в несколько этапов. Первым был онлайн-тестирование, которое можно было пройти как дома, так и на рабочем месте. Далее конкурсанты отправляли разработку своего лучшего опыта в области статистики, — урок, который они проводили, анализировали, представляли онлайн.

На третьем этапе конкурса, который прошел в августе, пять человек, вышедшие в финал, подготовили защиту своего урока, и в режиме онлайн рассказывали о нем, о цели занятия, его задачах. На этом этапе все участники могли увидеть работу друг друга. Жюри оценивало выступление, а по сумме набранных баллов по всем трем этапам конкурса определились победители.

«Я проводила урок в седьмом классе по теме «Медиана числового ряда. Устойчивость медианы». Тема эта – из учебной программы, так полагалось по условиям конкурса. Дети активно участвовали. Школьники разбились на группы. Между ними шло соревнование, отчасти в игровой форме. На уроке прозвучало, кто набрал наибольшее количество баллов», — пояснила учитель.

Инна Гутник победила в конкурсе, призером I степени стал Алексей Удот, учитель математики МБОУ «Гимназия № 10» из города Шахты. Преподаватели — призеры II степени Мария Власова из Иркутска и III степени — Елена Воробейчикова из Мурманска участвовали в мероприятии в режиме онлайн. Награды победителю и призерам, а также благодарность и памятные подарки от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области вручили Алексей Пономаренко и Марина Самойлова. Поддержал участников и крупнейший на юге России банк «Центр-инвест», подарки от которого также вручили финалистам.

Такой конкурс среди учителей в области статистики проводился впервые. Он призван повысить профессиональный уровень педагогических работников и послужить приобретению ими дополнительных практических навыков. После небольшого концерта от детских творческих коллективов Таганрога заключительное мероприятие конкурса продолжилось практической конференцией «Осенний педсовет по статистике-2024».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора