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Всероссийские соревнования по лазер-бегу впервые состоялись в Таганроге

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Всероссийский этап соревнований по лазер-бегу впервые прошел не в Ростове, как раньше, а в Таганроге. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 8 до 16 лет из нашего города, донской столицы, Анапы и Ставрополя.

Новости Таганрога

Аномальная жара в +37 градусов не помешала юным участникам соревнований показать высокие результаты, на которые они были способны, — рассказала на своей странице в соцсети Федерация современного пятиборья России.

Отметим, что турнир проходил на манеже АНО ДФШ «Авангард».

В торжественном открытии соревнований, а также в церемонии награждения приняли участие: заместитель директора СШОР № 13 Таганрога Вячеслав Воскобойников, первый вице-президент Федерации современного пятиборья Ростовской области Сергей Леонтьев и главный тренер сборной команды Ростовской области Владимир Капустин.

Важность таких соревнований в том, они доступны для всех возрастов. Чем больше спортсменов в них участвует, тем больше шансов, что кто-то из них в будущем попадет в сборную России. Так, например, в 2016 году в турнире по лазер-бегу участвовал Петр Борщев, который в этот же день записался в секцию современного пятиборья. Сегодня он является мастером спорта, членом сборной команды России, победителем и призером всероссийских и международных соревнований, обладателем Кубка России, — отметил в приветственном слове Сергей Леонтьев.

В числе победителей турнира – представители Таганрога. В старшей возрастной категории медали завоевали члены сборной Ростовской области, воспитанники СШОР № 13 Михаил Ражновский он завоевал «золото» и Константин Кравченко, который занял третье место.

Все участники соревнований получили памятные сувениры и сертификаты. Победителям и призерам вручены медали и памятные призы от Федерации современного пятиборья России.

Лазер-бег (лаазер-ран) — вид спорта, в котором атлеты выполняют забег на дистанцию 3 000 метров со стрельбой из лазерного пистолета на 4-х огневых рубежах, через 600 метров. Дистанция забега и габариты огневого рубежа могут отличаться в зависимости от возрастных категорий участников.

Фото Федерации современного пятиборья России

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Таганрогская правда
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